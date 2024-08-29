Metrobüs kazasında vefat eden Ferhat Uçar defnedildi

Küçükçekmece'de iki metrobüsün çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Ferhat Uçar'ın cenazesi toprağa verildi.

Metrobüs kazasında vefat eden Ferhat Uçar defnedildi

Esenyurt Uhud Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına, Uçar'ın ailesi, Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Belediye Başkanı Ahmet Özer ve yakınları katıldı. Zorlukla ayakta duran Uçar'ın ailesi taziyeleri kabul ederken yaşanan kazaya tepki gösterdi.

Ferhat Uçar'ın cenazesi, namazın ardından Esenyurt Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Küçükçekmece'de bugün meydana gelen kazasında 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 50 kişi yaralanmış, tedavileri tamamlanan 7 kişi taburcu edilmişti.

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