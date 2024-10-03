Metrobüs kazasında yeni gelişme

Küçükçekmece'de bir kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 51 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin 2 şüpheli daha tutuklandı.

Metrobüs kazasında yeni gelişme
İstanbul'da metrobüs yangını

İstanbul'da metrobüs yangını

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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, Küçükçekmece'deki metrobüs kazasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, savcılıkça taşeron şirketin Proje Müdürü N.B. ve İETT Daire Başkanlığında Denetim Amiri olarak görev yapan H.P. hakkında da gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerinin gözaltına aldığı şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık tarafından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderilen N.B. ile H.P'nin tutuklanmasına karar verildi.

Kararın ardından dosyadaki tutuklu sayısı yeniden 5'e yükseldi.

Metrobüs kazasında yeni gelişme - 1

NE OLMUŞTU?

Küçükçekmece'de 29 Ağustos'ta iki metrobüsün çarpışması sonucu Ferhat Uçar (22) hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 51 kişi yaralanmıştı.

Kazanın ardından gözaltına alınan 4 kişiden 2'si ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakılmış, diğer 2 kişi ise adliyeye sevk edilmişti.

Soruşturma kapsamında, yol bakım çalışmasında görev yapan komuta amiri, bölge şefi, proje müdürü, şantiye şefi ile yol bakım onarım müdürlüğünde görevli müdür ve müdür yardımcısı hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, 6 şüpheliyi daha gözaltına almıştı.

Cumhuriyet savcısı, metrobüs sürücüsü D.M.Ç ve denetim amiri Ş.Y'nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheliyi, haklarında "taksirle yaralamaya ve ölüme neden olma" suçundan tutuklama talep ederek sulh ceza hakimliğine göndermişti.

Diğer 3 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen 5 şüpheli tutuklanmıştı.

Tutuklanan şüphelilerden M.E. ve A.Y. tahliye olmuş, tutuklu sayısı 3'e düşmüştü.

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