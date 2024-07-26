Metrobüs yoluna daldı

D-100 kara yolu Avcılar istikametinde ilerleyen Mustafa Ş, kullandığıplakalı otomobiliyle aynı yönde seyreden araca çarptı.



Çarpmanın etkisiyle savrulan 34 BMK 773 plakalı otomobil, çalışma nedeniyle bariyerleri kaldırılmış metrobüs yoluna girdi. Ardından otomobil bu sırada hareket halindeki bir metrobüse çarparak durabildi.



Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kazada, hafif şekilde yaralanan otomobil sürücüsü Mustafa Ş'ye, sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.



Olayın ardından bir süre bölgede yaşanan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.