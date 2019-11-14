Metrobüs yolunda polis-şüpheli kovalamacası

İstanbul Bakırköy’de polisin GBT kontrolü sırasında aranılanlar listesinde olduğu ortaya çıkan şahıs ile polis arasında kovalamaca yaşandı.

Olay, akşam saatlerinde Bakırköy İncirli Metrobüs durağının yakınlarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, uygulama yapan polisler şüphelendikleri bir kişinin GBT sorgusunu yaptı.



Bu sırada kişinin arananlar listesinde olduğunu tespit edildi. Şüpheli kendisini yakalayan polislerin elinden kaçarak izini kaybettirmek için metrobüs yoluna atladı.

Polis ekiplerinin peşine düştüğü şüpheli yaya olarak metrobüs yoluna girerek Bahçelievler tarafına koştu.

Metrobüs yolunda bulunan tellerin üzerinden atlayarak, ara sokaklara doğru kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

