Metrobüs yolunda polis-şüpheli kovalamacası

Bakırköy'de GBT kontrolünde arandığı tespit edilen şüpheli polisin elinden kaçtı. Bir süre devam eden kovalamaca sonrası zanlı metrobüs yoluna girerek izini kaybettirdi.

metrobüs-kaçak.jpg

İstanbul Bakırköy’de polisin GBT kontrolü sırasında aranılanlar listesinde olduğu ortaya çıkan şahıs ile polis arasında kovalamaca yaşandı.

Olay, akşam saatlerinde Bakırköy İncirli Metrobüs durağının yakınlarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, uygulama yapan polisler şüphelendikleri bir kişinin GBT sorgusunu yaptı.

Bu sırada kişinin arananlar listesinde olduğunu tespit edildi. Şüpheli kendisini yakalayan polislerin elinden kaçarak izini kaybettirmek için metrobüs yoluna atladı.

Polis ekiplerinin peşine düştüğü şüpheli yaya olarak metrobüs yoluna girerek Bahçelievler tarafına koştu.

Metrobüs yolunda bulunan tellerin üzerinden atlayarak, ara sokaklara doğru kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. 

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...