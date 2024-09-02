Metrobüs yolundaki "Beyaz Yol" çalışmasının 3. etabı da tamamlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından metrobüs hattında süren "Beyaz Yol" çalışmasının 3. etabı tamamlandı.

Metrobüs yolundaki "Beyaz Yol" çalışmasının 3. etabı da tamamlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi () "Beyaz Yol" çalışmasına ilişkin açıklama yaptı.

Çalışmasının üçüncü etabına 6 Temmuz'da başlanıldığı aktarılan açıklamada, üçüncü etap çalışmalarının tamamlandığı, metrobüs yolunun iki yönde de beyaz yol ile kaplandığı belirtildi.

yolundaki üçüncü etap çalışmaları, İBB Sosyal Tesisler ile Yenibosna metrobüs durakları arasında yapıldı.

İBB'den yapılan açıklamada, "Beyaz Yol" uygulamasının metrobüs yolunda konforlu seyahat imkanı sunduğu ve 20 yılın üstünde dayanım gücüne sahip olduğu kaydedildi.

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