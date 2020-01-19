Metrobüsle motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

İstanbul'da metrobüsle motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı

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Mecidiyeköy ilçesinde, metrobüsle motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Mecidiyeköy Köprüsü üzerinde, Beylikdüzü-Söğütlüçeşme seferini yapan metrobüsle, sürücüsü öğrenilemeyen 34 BOZ 442 plakalı motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin yaptığı kalp masajı sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Metrobüste bulunan ve yaralanan yolculardan biri de hastanede tedavi altına alındı.

Metrobüs seferlerinde bir süre aksama yaşanırken, kazaya karışan metrobüsteki yolcular, diğer ulaşım araçlarına yönlendirildi.

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