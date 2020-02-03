Metrobüste 11 yaşındaki çocuğa taciz iddiası: Faslı zanlı gözaltında

İstanbul Avcılar'da, metrobüste annesi ile yolculuk yapan 11 yaşındaki kız çocuğunu elle taciz ettiği öne sürülen Fas uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul'da dün saat 20.15 sıralarında 11 yaşındaki B.D.K. annesi N.K. ile birlikte Beylikdüzü'ne gitmek için Avcılar'da metrobüse bindi.

Metrobüsteki yolculardan Fas uyruklu Hicham D., küçük kıza iddiaya göre elle tacizde bulundu. Anne N.K.'nın duruma tepki göstermesi üzerine yolcular, şüpheliyi tartaklayarak Cihangir Durağı'nda metrobüsten indirdi.

Yolcuların duraktaki güvenlik görevlilere teslim ettiği şüpheli, çağrılan polisler tarafından gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Hicham D., Avcılar Polis Merkezi'nde sorguya alındı.

Tacize uğradığı iddia edilen çocuk, annesi ve olayın tanığı olan H.Ç. adlı kadın, ifade için Avcılar Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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