Metrobüste 11 yaşındaki çocuğa taciz iddiası: Faslı zanlı tutuklandı

İstanbul Avcılar'da, metrobüste annesi ile yolculuk yapan 11 yaşındaki kız çocuğunu elle taciz ettiği öne sürülen Fas uyruklu şüpheli tutuklandı.

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Metrobüste küçük yaşta kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

İstanbul Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, N.K. ile kızı B.D.K.'nin dün akşam metrobüsle Avcılar'dan Cihangir Metrobüs Durağı'na seyir halindeyken metrobüste bir kişinin kızını taciz ettiğini söylemesi üzerine çalışma başlattı.

Bunun üzerine ekipler, kimliğini belirledikleri Fas uyruklu Hicham D.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hicham D., sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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