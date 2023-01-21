Metrobüste alacak verecek tartışması: Sinir krizi geçirerek bayıldı

İstanbul Avcılar'da alacak konusunda metrobüs durağında başlayan tartışma araç içinde de devam ederken, sinir krizi geçiren kadın bayıldı.

Metrobüste alacak verecek tartışması: Sinir krizi geçirerek bayıldı

'un Avcılar ilçesinde metrobüste bayıltan alacak verecek tartışması yaşandı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki durağında kadın 20 bin lira alacağını olduğunu öne sürdüğu adama tepki gösterdi.

Kadının tepki gösterdiği kişi ise dekontları bulunduğunu belirterek alacağı ödediğini öne sürdü.

İkili çevredekilerin şaşkın bakışları arasında tartışmayı sürdürdü.

Metrobüste alacak verecek tartışması: Sinir krizi geçirerek bayıldı - 1

Tartışma sırasında taraflar birbirlerini yalancılıkla ve tehdit etmekle suçlarken polis çağıracaklarını söyledi.

Kadın bir ara sinirlerine hakim olamayarak adama tokat attı. Daha sonra kadın ve erkeğin bindiği metrobüste de gerginlik sürerken kadın araç içerisinde baygınlık geçirdi.

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