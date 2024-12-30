Metrobüste boş koltuk kavgası: Tutunma demirine tırmanıp yumruk attı

25 Aralık günü Avcılar'dan Zincirlikuyu yönüne giden metrobüste, bir kadın elindeki çantayı boş koltuğun üzerine bırakarak ayakta yolculuk yapmaya başladı. Araçtaki bir erkeğin koltuğa oturmak istemesi üzerine, kadının yanındaki iki erkek, oturmak isteyen kişiyle tartışmaya başladı.



Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar arasındaki kavga, metrobüsteki diğer kişilerin araya girmesiyle sona erdi. Olayla ilgili polise şikayette bulunulmadığı öğrenildi.

KAVGA CEP TELEFONU KAMERASINDA



Yaşanan kavga, metrobüsteki başka bir yolcu tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Görüntülerde, kavga eden bir kişinin aracın tutunma demirlerine tırmanarak karşısındaki kişiye yumruk ve tekme attığı anlar yer alıyor.