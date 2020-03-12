Metrobüste şoföre şemsiyeli saldırı davasında karar

İstanbul Kadıköy'de 4 yıl önce şemsiyeyle metrobüs şoförüne müdahale ederek, aracın kaza yapmasına ve 17 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 11 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu Ajansı 12.03.2020 - 11:33 | Son Güncelleme : 12.03.2020 - 11:39

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İstanbul Kadıköy'de, şemsiyeyle saldırdığı metrobüs şoförünün kaza yapmasına ve 17 kişinin zarar görmesine yol açtığı iddia edilen sanık, "silahla kasten yaralama", "kamu malına zarar verme" ve "olası kastla mala zarar verme" suçlarından 11 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Murat Akbulut katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

SANIK AKBULUT: ÜZGÜNÜM

Duruşmada savunma yapan sanık Akbulut, kendisinin yaşlı bir insana yardım etmeye çalıştığını, olayın bu aşamaya gelmesinin asıl nedeninin metrobüs şoförünün ettiği küfür olduğunu öne sürerek, "Üzgünüm" dedi.

Son sözü sorulan tutuksuz sanık Akbulut, "Olayın buraya gelmesini ben de istemezdim" ifadesini kullandı.

ŞEMSİYE SİLAHTAN SAYILDI

Duruşmada, olayda kullanılan şemsiyeyi silahtan sayan mahkeme, sanığın "silahla kasten yaralama", "kamu malına zarar verme" ve "olası kastla mala zarar verme" suçlarından 11 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Ayrıca mahkeme, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyarak, adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.

68 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 23 Eylül 2016'da Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na giden metrobüsün, Acıbadem durağında yoldan çıkarak kaza yaptığı belirtilmişti.

Kazanın, sanık Murat Akbulut'un metrobüs şoförü Recai Türkoğlu'na şemsiyeyle vurması sonucunda meydana geldiği aktarılan iddianamede, olayda 17 kişinin zarar gördüğü ifade edilmişti.

İddianamede, Akbulut'un "olası kastla kasten yaralama", "kamu malına zarar verme" ve "olası kastla mala zarar verme" suçlarından 17 yıldan 68 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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