İstanbul Kadıköy'de, şemsiyeyle saldırdığı metrobüs şoförünün kaza yapmasına yol açtığı iddia edilen şüphelinin "olası kastla kasten yaralama", "kamu malına zarar verme" ve "olası kastla mala zarar verme" suçlarından 68 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.



Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Murat Akbulut, müşteki metrobüs şoförü Recai Türkoğlu ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada, bazı müştekiler ile İETT'nin avukatı da hazır bulundu.



Müşteki Ömür İlbaş, olay günü Anadolu Yakası'na geçmek amacıyla Zincirlikuyu'dan metrobüse bindiğini belirterek, şunları anlattı:



"Metrobüs köprüyü inanılmaz bir hızla geçti. O nedenle ilk durakta inmeyi düşündüm ama inmedim. O sırada Amerika'da bulunan oğlumla telefonda konuşuyordum. Metrobüs bir süre sonra durdu. Murat Akbulut'un kapı dediğini duydum. Çünkü kapı açılmıyordu. Tekrar 'neden kapıyı açmıyorsunuz?' diye seslendi. Bu sırada şoförden bir kükreme sesi geldi. Çok sert bir şekilde 'açarım, açmam keyfimin kahyası mısın?' gibi şeyler söyleyerek küfürlü konuştuğunu duydum. Metrobüs şoförü adeta aracı şaha kaldırır gibi tekrar hareket etti. Bu sırada Akbulut dayanamayıp şoförün yanına gitti. Şoför ayağa kalktı. O sırada metrobüs hareket halindeydi. İkisi birbirine girdiler. Akbulut'un şemsiyeyle vurduğunu görmedim. Kaza sırasında kafamı çarptım, omzumdan ve el bileğimden yaralandım. Sanıktan şikayetçiyim."



Sanık Akbulut'un avukatı Coşkun Demir de müştekinin beyanlarını kabul ettiklerini belirterek, "Olayı en gerçekçi anlatan müşteki Ömür İlbaş'tır. Kazaya ilişkin bilirkişi raporu alınmasını talep ediyoruz" dedi.



Mahkeme suçtan zarar görme ihtimaline karşı müşteki Ömür İlbaş'ın davaya kabulüne karar vererek, eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 23 Eylül 2016'da Avrupa Yakası'ndan gelen metrobüsün, Acıbadem durağında yoldan çıkarak kaza yaptığı anlatılıyor.



Şüpheli Murat Akbulut'un metrobüs şoförü Recai Türkoğlu'na şemsiyeyle vurması sonucunda kazanın meydana geldiği aktarılan iddianamede, kazada 17 kişinin zarar gördüğü belirtiliyor.



İddianamede, şüpheli Murat Akbulut'un "olası kastla kasten yaralama", "kamu malına zarar verme" ve "olası kastla mala zarar verme" suçlarını işlediği iddiasıyla toplamda 17 yıldan 68 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

