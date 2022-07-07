Metrobüste taciz: Kadının fotoğrafını çekti, fark edilince 'Sileceğim' dedi

İstanbul'da dün saat 22.00 sıralarında Beylikdüzü-Avcılar istikametinde ilerleyen metrobüste iddiaya göre bir kişi, Avcılar Cihangir Mahallesi durağına gelindiği sırada yanında oturan kadının gizlice fotoğraflarını çekmeye başladı.

Bu durumu fark eden bir başka yolcu, adama tepki göstererek bağırdı.

Fotoğrafı çekilen kadının, adamın üzerine yürümesiyle metrobüs bir anda karıştı.

Diğer yolcular da olaya dahil olarak şüpheliye tepki gösterdi.

"UTANMIYOR MUSUN?"

Fotoğrafı çekilen kadının, ''Milletin bacaklarını çekmeye utanmıyor musun?'' sorusuna şüpheli ''Tamam, sileceğim'' diye yanıt verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen bekçiler şüpheliyi gözaltına aldı.

