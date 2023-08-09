İstanbul’da metrobüste uçan tekmeli kavga çıktı.
Kavga, bugün öğle saatlerinde Beylikdüzü yönüne giden metrobüste meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, iki yolcu arasında yer verme nedeniyle tartışma çıktı.
Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.
Diğer yolcular araya girmeye çalıştı ancak iki kişi birbirine saldırmaya devam etti.
Daha sonra genç yolcu, diğerine yolcuya uçan tekme attı.
Bunun üzerine diğer yolcu da karşılık vererek gence uçan tekme atınca ortalık birbirine girdi.
Araya diğer yolcuların girmesiyle taraflar ayrıldı.
Bunun üzerine sürücü Sefaköy durağında bir tarafı indirerek kavgayı sonlandırdı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Kavga
- Metrobüs
- İstanbul