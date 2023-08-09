Metrobüste uçan tekmeli kavga

Daha sonra genç yolcu, diğerine yolcuya uçan tekme attı.



Bunun üzerine diğer yolcu da karşılık vererek gence uçan tekme atınca ortalık birbirine girdi.



Araya diğer yolcuların girmesiyle taraflar ayrıldı.



Bunun üzerine sürücü Sefaköy durağında bir tarafı indirerek kavgayı sonlandırdı.