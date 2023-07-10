Metrobüste yangın paniği

İstanbul'da seyir halindeki bir metrobüsün motor kısmından dumanlar yükseldi. Yolcular hızla tahliye edildi. Aksayan seferler aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Metrobüste yangın paniği

İstanbul Bahçelievler'de, seyir halindeyken motor kısmından duman çıkan metrobüsteki yolcular, tahliye edildi.

Zincirlikuyu'dan hareket ederek Beylikdüzü yönüne giden , Bahçelievler durağına yaklaştığı sırada motor kısmından dumanlar yükseldi.

Bunun üzerine duran metrobüsten tahliye edilen yolcular, metrobüs yolundan yürüyerek arkadan gelen araçlara binmeye çalıştı.

Olay nedeniyle kısa süreli aksayan metrobüs seferleri, aracın çekilmesinin ardından yeniden normale döndü.

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