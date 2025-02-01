Metrobüste yangın paniği: Dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi

İstanbul'da seyir halindeki metrobüsün arka kısmından dumanlar yükseldi. Yolcular kısa sürede tahliye edilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Metrobüste yangın paniği: Dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi

'da metrobüste paniği yaşandı.

Olay Zincirlikuyu durağında meydana geldi. Söğütlüçeşme'den kalkışlı seferini yapan metrobüsün motor kısmından bilinmeyen bir nedenle duman çıktı.

Durumu fark eden şoför yolcuları tahliye etti.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda yetkililer metrobüse yangın tüpüyle müdahale edildi.

Aksayan seferler kısa süre sonra normale döndü.

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