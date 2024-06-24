Metrobüste yangın paniği: Seferler bir süre aksadı

İstanbul Avcılar’da metrobüste çıkan yangın İBB ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, seferler bir süre aksadı.



Beylikdüzü’nden Söğütlüçeşme yönüne giden metrobüs, sabah saatlerinde Avcılar Merkez-Üniversite Kampüsü durağında henüz belirlenemeyen nedenle arka lastik kısmından yanmaya başladı.