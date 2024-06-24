Metrobüste yangın paniği: Seferler bir süre aksadı

Beylikdüzü’nden Söğütlüçeşme yönüne giden metrobüste, Avcılar Merkez-Üniversite Kampüsü durağına gelindiğinde yangın paniği yaşandı. Metrobüsün arka lastik kısmında başlayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle seferler bir süre aksadı.

Metrobüste yangın paniği: Seferler bir süre aksadı

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Avcılar’da metrobüste çıkan İBB ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, seferler bir süre aksadı.

Beylikdüzü’nden Söğütlüçeşme yönüne giden , sabah saatlerinde Avcılar Merkez-Üniversite Kampüsü durağında henüz belirlenemeyen nedenle arka lastik kısmından yanmaya başladı.

Metrobüste yangın paniği: Seferler bir süre aksadı - 1

Yolcular araçtan tahliye edilirken, yangın İBB ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

nedeniyle bir süre aksayan seferler, metrobüsün çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

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