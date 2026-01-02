Metrobüste yangın paniği. Yolcular tahliye edildi
02.01.2026 10:33
Anadolu Ajansı
AA
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, metrobüsün motorunda çıkan yangın paniğe neden oldu.
İstanbul'da Avcılar istikametinde ilerleyen metrobüs, Küçükçekmece ilçesi Sefaköy Durağı'na yanaşırken motoru yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, durdurduğu araçtaki yolcuları tahliye etti.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi yönlendirildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle metrobüs seferleri bir süre aksadı.
Motoru tamamen yanan metrobüsün çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla seferler normale döndü.