Metrobüsün çarptığı engelli yolcu ağır yaralandı
14.11.2025 02:16
AA
Zeytinburnu'nda istasyondaki sarı çizgiyi geçtiği iddia edilen engelli yolcu H.C.'nin tekerlekli sandalyesine metrobüs çarptı. Savrulan H.C. ağır yaralandı.
İstanbul'da, Zeytinburnu'nda metrobüs durağında meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Olay akşam saatlerinde Cevizlibağ metrobüs durağında meydna geldi. İ.B. idaresindeki metrobüs, durağa yaklaştığı sırada, sarı çizgiyi geçtiği iddia edilen 57 yaşındaki H.C.'nin tekerlekli sandalyesine çarptı.
Kazanın şiddetiyle savrularak perona ve metrobüs yoluna kafasını çarpan H.C. ağır yaralandı. Metrobüsün ani fren yapması sonucu araçtaki yolculardan E.N.K. (19) ve C.D. (60) de hafif yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.