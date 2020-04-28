Metroda bayılarak raylara düşen genç hayatını kaybetti

Bursa'da, metro istasyonunda yürürken bayılıp, rayların üzerine düşen Yusuf Kart (21) yaşamını yitirdi.



Olay, merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı metro istasyonunda dün öğle saatlerine meydana geldi.

Evine gitmek için metro istasyonuna gelen Yusuf Kart, yürürken fenalaştı ve dengesini kaybetti.

Bayılarak raylara düşen gencin yardımına çevredekiler koştu. Tren gelmeden yukarı çıkarılan genç çağrılan ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kart hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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