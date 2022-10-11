Metroda bıçaklı tehdidin cezası belli oldu

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda tartıştığı kadın ile annesine bıçak çekerek tehdit eden Emrah Yılmaz'ın cezası belli oldu.

Mahkeme, Yılmaz'a 4 ayrı suçtan 11 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Olay 24 Kasım 2021 tarihinde Kadıköy-Tavşantepe hattındaki metroda meydana gelmişti.

Emrah Yılmaz, tartıştığı Senanur Damgacı ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı'yı bıçakla tehdit ve küfür etmesinin ardından tutuklanmıştı.

METRODA BIÇAKLI TEHDİT KAMERADA

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yılmaz hakkında "Silahla kasten yaralamaya teşebbüs", "Kasten yaralama", "Hakaret", "Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silahla tehdit" ve "Zincirleme şekilde silahla tehdit" suçlarından toplamda 6 yıl 7 aydan 18 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.