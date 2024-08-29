Metroda çocuğa şiddete gözaltı

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada tepkiyle karşılanan metrodaki yabancı uyrukluyu çocuğa şiddet görüntülerine ilişkin açıklama yaptı.

Yenikapı-Hacıosman M2 metrosunda çocuğa şiddet uygulayan 41 yaşındaki D.A. adlı kişinin yakalandığını açıklayan Yerlikaya, şüphelinin bugün ise gözaltına alındığını duyurdu.



"Çocuklar dünyanın en masum varlıkları, en büyük zenginliğimizdir." ifadelerini kullanan Yerlikaya, paylaşımında "Çocuklara yönelik şiddet asla kabul edilemez!" dedi.



SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.