Metroda çocuğa şiddete tutuklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul’da yer alan Yenikapı-Hacıosman metro istasyonunda, yabancı uyruklu bir çocuğa şiddet gösteren kişinin tutuklandığını açıkladı.

Metroda çocuğa şiddete tutuklama
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Son dakika haberi! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyada tepkiyle karşılanan metrodaki yabancı uyrukluyu çocuğa şiddet görüntülerine ilişkin açıklama yaptı. 

Yenikapı-Hacıosman M2 metrosunda çocuğa şiddet uygulayan 41 yaşındaki D.A. adlı kişinin dün gözaltına alındığı açıklanmıştı.

TUTUKLANDI

Tunç, "Gözaltına alınan şüpheli, 'Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı basit yaralama ile halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlarından Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır." dedi.

Tunç, paylaşımında "Üstün yararını gözettiğimiz, masum çocuklara sebebi ne olursa olsun şiddet kabul edilemez, etmiyoruz. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerini de kullandı.

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