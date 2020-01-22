Metroda FETÖ propagandası yapan 4 kişi gözaltına alındı

Ankara'da Kızılay ve Batıkent metro istasyonu girişlerinde FETÖ propagandası yapmak amacıyla yürüyüş düzenlemek isteyen 66 kişi, 19 Ocak'ta Ankara Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, haklarında "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu"na muhalefetten işlem yapılarak serbest bırakıldı.



Şüphelilerden bazılarının 20 Ocak'ta Batıkent Metro İstasyonu'nda tekrar toplanmaları üzerine polis müdahalede bulundu ve 16 kişi gözaltına alındı. Bu gruba katılmak amacıyla gelen ancak fırsat bulamayan 4 kişinin daha sonra Kızılay-Batıkent metro hattında yaptıkları FETÖ propagandasının görüntülerini sosyal medyada yayınladıkları tespit edildi.



Bunun üzerine Y.A., B.Ç., M.Ç. ve A.G. Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 ilde düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.



Şüpheliler hakkında daha önce "FETÖ üyesi olmak ya da propagandasını yapmak"tan yasal işlem yapıldığı öğrenildi. Y.A.'nın aynı gerekçeyle Emniyet Genel Müdürlüğünden ihraç edildiği, B.Ç.'nin örgüte finansal destek sağlayan bir şirkette çalıştığı, M.Ç. ve A.G.'nin çocuklarının ise 15 Temmuz darbe girişimi davaları kapsamında tutuklu olduğu kaydedildi.