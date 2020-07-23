Metroda kadınların gizlice fotoğrafını çektiği iddiasıyla dövüldü

Bursa'da metroda kadınların gizlice fotoğraflarını çektiği öne sürülen kişi, diğer yolcular tarafından darp edildi. O anlar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

DHA 23.07.2020 - 12:40

Metroda kadınların gizlice fotoğrafını çektiği iddiasıyla dövüldü

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Bursa'da dün öğle saatlerinde Kestel-Üniversite arasında sefer yapan metroda iddiaya göre bir yolcu, elinde müzik aleti çantası olan bir başka yolcunun gizlice kadınların fotoğrafını çektiğini gördü.

TELEFONUNDAKİ FOTOĞRAFLARI GÖSTERMESİ İSTENDİ

Bunun üzerine metroda bulunan diğer yolcular, kadınların fotoğrafını çektiği öne sürülen kişiden telefonunu açıp, fotoğraf bölümünü göstermesini istedi.

REDDEDİNCE DARP EDİLDİ

Ancak kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, telefonunu göstermedi. Bunun üzerine sinirlenen bir yolcu, şüpheliyi darp etti.

BİR SONRAKİ DURAKTA İNDİ

Metroda bulunan yolcuların tepkisi üzerine şüpheli, bir sonraki durakta metrodan indi. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

''DAHA DÜN BU ÜLKEDE BİR KADIN ÖLDÜ''

Görüntülerde şüpheliye bir yolcunun ''Daha dün bu ülkede bir kadın öldü'' diye çıkışması dikkat çekerken, görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

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