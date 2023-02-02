Metroda kimseye aldırış etmeden sigara içti

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında bir kişi sigara içti. Diğer yolcuların kendisini uyarması üzerine sigara içen vatandaş, yolculara küfür ve hakaret etti.

Metroda kimseye aldırış etmeden sigara içti

'da Kadıköy ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasında sefer yapan M4 metro hattında bir kişi diğer yolculara aldırmadan içti.

Durumdan rahatsız olan diğer yolcular şahsı uyardı. Uyarılara sinirlenen şahıs, yolculara hakaret ve küfürle karşılık verdi. Yolculardan birinin metroda bulunan bas konuş düğmesini kullanarak durumu yetkililere aktarması üzerine sigara içen şahsın trenden indirildiği öğrenildi.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Ayrıca İstanbul sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Acil durumlarda araçlarımızdaki bas konuş düğmesini kullanarak tren sürücülerimizle konuşabilirsiniz. Dün M4 hattımızda bir yolcumuz bas konuş ile araç içinde sigara içen yolcunun güvenlik ekiplerimizce trenden indirilip istasyon dışına çıkarılmasını sağladı" ifadelerine yer verdi.

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