Metroda kıyafetini hedef aldığı kişiye saldıran zanlı yakalandı

İstanbul'da metroda giyimlerine tepki gösterdiği iki kişiye hakaretlerde bulunup saldıran zanlı yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.

Metroda kıyafetini hedef aldığı kişiye saldıran zanlı yakalandı

'da metroda iki kişiye hakaretlerde bulunup kavga eden şüpheli yakalandı.

Olay, 14 Mayıs'ta Yenikapı-Havalimanı arasında sefer yapan metroda meydana geldi.

Merter istasyonda duran vagonda bir yolcu, giyimlerine tepki gösterdiği İ.E.O. ve A.S.O.'yu hedef alarak ''Gözlerimin içine bak ve 'den defol git.'' diye bağırdı.

Metroda kıyafetini hedef aldığı kişiye saldıran zanlı yakalandı - 1

Aynı yolcu, İ.E.O. ve A.S.O. kendisine cevap verince bu sefer yolculardan İ.E.O.'ya yumruk attı. Bunun üzerine İ.E.O. da kendisine saldıran kişiye karşılık verdi ve ikili arasında arbede yaşandı.

Tarafları metrodaki diğer yolcular ayırırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayın ardından İ.E.O., polise giderek kendisine saldıran kişiden şikayetçi oldu. Ulaşım kart bilgilerinden şüphelinin H.O. olduğu belirlendi.

Metroda kıyafetini hedef aldığı kişiye saldıran zanlı yakalandı - 2

Zanlı, polis ekiplerince yapılan çalışmalarda yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.

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