Metroda kıyafetini hedef aldığı kişiye saldıran zanlı yakalandı

Aynı yolcu, İ.E.O. ve A.S.O. kendisine cevap verince bu sefer yolculardan İ.E.O.'ya yumruk attı. Bunun üzerine İ.E.O. da kendisine saldıran kişiye karşılık verdi ve ikili arasında arbede yaşandı.

Tarafları metrodaki diğer yolcular ayırırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.



Olayın ardından İ.E.O., polise giderek kendisine saldıran kişiden şikayetçi oldu. Ulaşım kart bilgilerinden şüphelinin H.O. olduğu belirlendi.

