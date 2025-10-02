Metroda korkutan yangın: Mahmutbey istasyonu kapatıldı, yolcular tahliye edildi
Bakırköy-Kayaşehir Metro hattında sefer yapan metronun fren balatalarında yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken Mahmutbey istasyonu kapatıldı.
Bakırköy-Kayaşehir Metro hattında sabah saatlerinde yangın çıktı.
Sefer yapan metronun Mahmutbey istasyonuna yanaştığı sırada fren balatalarında dumanlar yükseldiği görüldü.
Metronun alt kısmında yükselen alevler nedeniyle sefer durduruldu.
YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ
Metro, istasyona ulaştıktan sonra yolcular tahliye edildi.
Yangın nedeniyle Mahmutbey istasyonu geçici süre kapatıldı. Olayla ilgili ekiplerin çalışmalarında fren balatalarında oluşan yangın sonrası metro garaja götürüldü.