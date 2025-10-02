Metroda korkutan yangın: Mahmutbey istasyonu kapatıldı, yolcular tahliye edildi

Bakırköy-Kayaşehir Metro hattında sefer yapan metronun fren balatalarında yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken Mahmutbey istasyonu kapatıldı.

Bakırköy-Kayaşehir hattında sabah saatlerinde çıktı.

Sefer yapan metronun Mahmutbey istasyonuna yanaştığı sırada fren balatalarında dumanlar yükseldiği görüldü.

Metronun alt kısmında yükselen alevler nedeniyle sefer durduruldu.

Metroda korkutan yangın: Mahmutbey istasyonu kapatıldı, yolcular tahliye edildi - 1 İstasyon görevlileri yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Metro, istasyona ulaştıktan sonra yolcular tahliye edildi.

nedeniyle Mahmutbey istasyonu geçici süre kapatıldı. Olayla ilgili ekiplerin çalışmalarında fren balatalarında oluşan yangın sonrası garaja götürüldü.

