Metroda oyuncak tüfekle video çeken genç gözaltına alındı

İstanbul metrosunda panik yaratan tüfekli genç yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada bir kişinin metroda tüfekle dolaşıp çevrede korku oluşturmasına ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine çalışma başlattı.



Ekipler, elindeki oyuncak tüfeği vatandaşlara doğrultarak video çekilen kişinin 17 yaşındaki A.B.Ö. olduğunu tespit etti.



Hakkında soruşturma başlatılan A.B.Ö. Ümraniye'de yakalandı.

İstanbul metrosunda geçtiğimiz aylarda da tavşan kostümü giyen 15 yaşındaki bir çocuk, elinde oyuncak tüfekle gezmişti.

