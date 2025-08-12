Metroda taciz gerilimi: 54 yaşındaki adam gözaltına alındı
İstanbul Şişli'de taciz iddiası metroyu katıştırdı. Kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen adam, tepkiyle karşılaşınca telefonu kırdı. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla, 54 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Şişli’de metro seferi sırasında yaşanan olay, hem yolcular arasında gerginliğe hem de sosyal medyada geniş yankı bulan tartışmalara neden oldu.
İddiaya göre, bir erkek yolcu, çevresindeki kadınların gizlice fotoğraflarını çekti. Durumu fark eden bir kadın yolcu, tepkisini yüksek sesle dile getirerek diğer yolcuları da uyardı.
Olayı fark eden kadın, adamın elindeki telefonu işaret ederek ‘Fotoğraf çekiyor’ uyarısı üzerine çevredeki yolcular da şüpheliye yöneldi. Artan tepki karşısında kendini savunan adam, "Fotoğraf çekmedim" diyerek kendisine yöneltilen iddiaları kabul etmedi.
O esnada şahıs elindeki telefonu ani bir hareketle ikiye katlayarak parçaladı.
GÖZALTINA ALINDI
Görüntülerin sosyal medyada geniş yankı bulmasının ardından emniyet çalışma başlattı. Çalışmaların devamında kimliği tespit edilen şahıs D.K.,(54) polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
- Haberler -
- Metro
- İstanbul
- Taciz