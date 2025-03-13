Metroda tekme tokat kavga
Bursa'da metroda iki yolcu arasında çıkan kavgada, taraflardan biri diğerine tekme atıp küfür etti.
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Sırameşeler mevkiinde metroda iki yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı.
Tansiyonun artmasıyla taraflardan biri, tartıştığı kişiye tekme atıp küfür etti.
Öfkeli tarafları diğer vatandaşlar ayırdı.
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