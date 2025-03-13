imsakiye

Metroda tekme tokat kavga

Bursa'da metroda iki yolcu arasında çıkan kavgada, taraflardan biri diğerine tekme atıp küfür etti.

Metroda tekme tokat kavga

'nın Osmangazi ilçesi Sırameşeler mevkiinde metroda iki yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı.

Tansiyonun artmasıyla taraflardan biri, tartıştığı kişiye tekme atıp küfür etti.

Öfkeli tarafları diğer vatandaşlar ayırdı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...