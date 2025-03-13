Metroda tekme tokat kavga

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Sırameşeler mevkiinde metroda iki yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı.

Tansiyonun artmasıyla taraflardan biri, tartıştığı kişiye tekme atıp küfür etti.

Öfkeli tarafları diğer vatandaşlar ayırdı.

