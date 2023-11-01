Metroda "tükürük" kavgası

İstanbul Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı'nın 4. Levent durağında iki kişi kavgaya tutuştu.



İddiaya göre yolculuk yapan iki vatandaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkarken bir kişi diğerinin yüzüne tükürdü.



Ardından iki kişi tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Kavgayı gören diğer arkadaşları ve yolcular da olaya dahil olunca metro bir anda boks ringine döndü.



Küfür ve tehditlerin sürdüğü kavgayı araya giren diğer yolcular güçlükle ayırmayı başardı.