Metroda "tükürük" kavgası

İstanbul 4. Levent’te metroda yolculuk yapan iki kişi arasında yüzüne tükürdüğü iddiasıyla kavga çıktı. Tekme ve yumruklu kavga yolculardan birisinin cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Metroda "tükürük" kavgası

İstanbul Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı'nın 4. Levent durağında iki kişi kavgaya tutuştu.

İddiaya göre yolculuk yapan iki vatandaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkarken bir kişi diğerinin yüzüne tükürdü.

Ardından iki kişi tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Kavgayı gören diğer arkadaşları ve yolcular da olaya dahil olunca metro bir anda boks ringine döndü.

Küfür ve tehditlerin sürdüğü kavgayı araya giren diğer yolcular güçlükle ayırmayı başardı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...