Metroda tutunma direklerine kafası sıkışan kadını itfaiye kurtardı

Ankara'da metrodaki tutunma direklerinin arasına kafası sıkışan kadın, itfaiye ekiplerince demir kesilerek kurtarıldı.

Metroda tutunma direklerine kafası sıkışan kadını itfaiye kurtardı

'da Kızılay-Batıkent metrosunda dün saat 18.00 sıralarında ismi öğrenilemeyen bir kadın, henüz belirlenemeyen bir nedenle kafasını tutunma direklerinin arasına sıkıştırdı.

Panikleyen kadın, diğer yolcuların yardımına rağmen kafasını demir direklerin arasından çıkaramadı.

Ardından Macunköy durağında güvenlik personeline bilgi verildi. seferi durdurularak, olay yerine itfaiye çağrıldı.

DEMİRİ KESTİLER

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demir direği keserek kadını bulunduğu yerden kurtardı. Yaklaşık yarım saat bu durakta bekleyen metro, olayın ardından seferine devam etti.

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