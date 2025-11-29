Metroda yolcuyu yaralayan özel güvenlik görevlisi tutuklandı
29.11.2025 17:45
Anadolu Ajansı
AA
Ankara'da, metroda tartıştığı yolcuyu başından yaralayan özel güvenlik görevlisi tutuklandı.
Başkentte metroda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan F.A, tartıştığı yolcuyu başından yaraladı.
Kafasında kırık oluşan yolcu hastaneye götürüldü.
Gözaltına alınan F.A, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.
Burada nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilen F.A, “nitelikli yaralama” suçundan tutuklandı.