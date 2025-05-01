Metruk bina, kütüphaneye dönüştü
Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki metruk bina, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından modern bir kütüphaneye dönüştürüldü. Açılışı, Bakan Mehmet Nuri Ersoy yaptı.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde geçmişte jandarma karakolu olarak kullanılan, boşaltıldıktan sonra uzun yıllardır atıl durumda kalan bina, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yenilendi ve gençler için kütüphaneye dönüştürüldü.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Döşemealtı İlçe Halk Kütüphanesi'nin açılışı, Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin ve çok sayıda davetlinin katılımıyla yapıldı.
Açılışta modern bir kütüphaneye dönüşen binanın, metruk dönemine ait fotoğraflarına yer verildi.
13 BİNDEN FAZLA KİTAP
Bakan Ersoy, açılışın ardından gazetecilere, 2023 yılında sokağın karşı tarafında "Bebek ve Çocuk Kütüphanesi"ni hizmete aldıklarını anımsattı.
İkinci etap olarak ilçe halk kütüphanesini açtıklarını dile getiren Ersoy, "Her yaş grubuna hitap eden bir kütüphane serisini burada tamamlamış olduk. Buranın tabii farklı bir özelliği de var. Burası eskiden jandarma karakoluydu. Bir yangın sonucu metruk hale gelmişti." dedi.
Ersoy, alanı çok ciddi onarımdan geçirip yaklaşık 400 metrekarelik, 13 binden fazla kitabı olan, 140 öğrencinin düzenli ders çalışabileceği kütüphane haline getirdiklerini ifade etti.
Antalya'nın ihtiyaç duyduğu konuları kentin bir bakanı olarak her daim takip ettiğini vurgulayan Ersoy, "Hem ilçemizden hem vekillerimizden gelen öneriler dahilinde Antalya'nın sorunlarını çöze çöze, Antalya'mızı arzuladığımız yere getirmek için el birliğiyle çalışıyoruz." diye konuştu.
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