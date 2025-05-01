Metruk bina, kütüphaneye dönüştü

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde geçmişte jandarma karakolu olarak kullanılan, boşaltıldıktan sonra uzun yıllardır atıl durumda kalan bina, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yenilendi ve gençler için kütüphaneye dönüştürüldü. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döşemealtı İlçe Halk Kütüphanesi'nin açılışı, Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin ve çok sayıda davetlinin katılımıyla yapıldı. Açılışta modern bir kütüphaneye dönüşen binanın, metruk dönemine ait fotoğraflarına yer verildi.

Modern bir kütüphaneye dönüşen binanın metruk dönemine ait fotoğrafı

13 BİNDEN FAZLA KİTAP



Bakan Ersoy, açılışın ardından gazetecilere, 2023 yılında sokağın karşı tarafında "Bebek ve Çocuk Kütüphanesi"ni hizmete aldıklarını anımsattı. İkinci etap olarak ilçe halk kütüphanesini açtıklarını dile getiren Ersoy, "Her yaş grubuna hitap eden bir kütüphane serisini burada tamamlamış olduk. Buranın tabii farklı bir özelliği de var. Burası eskiden jandarma karakoluydu. Bir yangın sonucu metruk hale gelmişti." dedi.

