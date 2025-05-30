Metruk binada kafatasları ve kemik parçaları: Soruşturma başlatıldı

İzmir'de metruk bir binada, poşetler içerisinde 3 kafatası ve kemik parçaları bulundu.

Metruk binada kafatasları ve kemik parçaları: Soruşturma başlatıldı

'in Bornova ilçesinde kentsel dönüşüm nedeniyle 4 katlı bir bina bir süre önce boşaltıldı. Metruk bina, metallerin sökülmesi için hurdacılara teslim edildi. Binada söküm işlemlerine devam eden hurdacılar, merdiven boşluğunda siyah poşetler olduğunu gördü.

Poşetleri kontrol eden hurdacılar, içerisinde 3 insana ait olduğu değerlendirilen ve çok sayıda kemik parçası olduğunu görünce, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine adrese Motosikletli Yunus Timleri ve Cinayet Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet savcısı ve ekipler, olay yerinde incelemelerde bulundu.Kafatasları ve kemik parçalarının İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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