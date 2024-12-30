Metruk binanın balkonu otomobillerin üzerine çöktü
Sarıyer'de boş halde bulunan 3 katlı metruk binanın balkonu çöktü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda sokakta park halindeki 2 otomobil hasar gördü.
Olay saat 18.00 sıralarında Merkez Mahallesi Ortaçeşme Sokak’ta meydana geldi.
Sokak üzerindeki 3 katlı metruk binanın balkonu büyük bir gürültüyle çöktü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı, sokakta park halinde olan 2 otomobilin hasar gördüğü belirlendi.
İtfaiye ekipleri, hasar gören otomobilleri bulundukları yerden çıkardıktan sonra sokağa dağılan molozları temizledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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