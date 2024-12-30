Metruk binanın balkonu otomobillerin üzerine çöktü

Sarıyer'de boş halde bulunan 3 katlı metruk binanın balkonu çöktü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda sokakta park halindeki 2 otomobil hasar gördü.

Metruk binanın balkonu otomobillerin üzerine çöktü

Olay saat 18.00 sıralarında Merkez Mahallesi Ortaçeşme Sokak’ta meydana geldi.

Sokak üzerindeki 3 katlı metruk binanın balkonu büyük bir gürültüyle çöktü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kontrollerinde yaralanan kimsenin olmadığı, sokakta park halinde olan 2 otomobilin hasar gördüğü belirlendi.

İtfaiye ekipleri, hasar gören otomobilleri bulundukları yerden çıkardıktan sonra sokağa dağılan molozları temizledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...