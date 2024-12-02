Metruk ev alevlere teslim oldu

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde metruk evde yangın çıktı. Alevlere iftaiye ekipleri müdahale ederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Metruk ev alevlere teslim oldu

Yangın, Beyağaç ilçesi Eşen Mahallesi'nde meydana geldi.

Gece saatlerinde metruk evin çatı katından alevler yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi Beyağaç itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, metruk ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni yapılan incelemeler sonrasında netlik kazanacağı öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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