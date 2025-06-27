Metruk villada şüpheli ölüm: İple asılı halde bulundu
Beylikdüzü'nde iki katlı metruk villanın giriş katında Türkmenistan uyruklu Kaan Hudaybergenov iple asılmış halde ölü bulundu.
İstanbul Beylikdüzü'nde metruk villada ceset bulundu.
Çatıdan manzara izlemek için Gürpınar Mahallesi Galip Esmer Caddesi'ndeki iki katlı metruk villaye giden üç kişi, giriş katında iple asılı halde bir erkek cesedinin bulunduğunu görünce polisi aradı.
Villaya giden polis ekiplerinin yaptığı incelemede erkek cesedinin üzerinden kimlik belirlemeye yarayacak belge çıkmadı.
Cesedin Türkmenistan uyruklu Kaan Hudaybergenov'a ait olduğu tespit edildi.
Savcının incelemesinin ardından Hudaybergenov'un ölümünün şüpheli bulunması üzerine, ceset İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- İstanbul Beylikdüzü
- İstanbul
- Cinayet