Mevlana Müzesi bayramda 50 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı

Kentin önemli turizm noktalarından Mevlana Müzesi, Kurban Bayramı tatilinde 50 bin 188 yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Misafirler, Mevlana Hazretlerinin sandukası başında dua ederken müze içerisindeki yerleri ziyaret ederek bilgi aldı.

Ankara Polatlı'dan geldiğini söyleyen Yusuf Dalkılıç, müze ziyareti için Konya'ya geldiklerini belirtirken, Antalya'dan gelen Ali Aldemir, "Daha önce Konya'ya 2-3 defa gelmiştik ama Mevlana Müzesi'ne ilk defa geldik. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

''TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU''

Murat Balcı ise "Trabzon'dan geliyorum. İnsanların uğrak noktalarından bir tanesi olması gerekiyor. İçeride tüylerim diken diken oldu. Hazreti Mevlana'nın Konya'da olması bir ayrıcalıktır. Değerini bilip buraları sık sık ziyaret etmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.