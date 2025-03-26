Mevlid Kandili ne zaman? Bir sonraki kandil Mevlid Kandili mi? (2025 Diyanet kandil tarihleri)
Mevlid Kandili'nin ne zaman idrak edileceğiyle ilgili tarih araştırmaları hız kazanmaya başladı. 2025 yılının dördüncü kandili olan Mevlid Kandili, her yıl olduğu gibi bu yıl da dualar ve ibadetlerle vuku bulacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2025 dini günler takvimi sonrasında Mevlid Kandili tarihi belli oldu. Peki, 2025 Mevlid Kandili ne zaman?
2025 Mevlid Kandili tarihi tüm İslam camiasına mensup kişilerin gündeminde yer almaya başladı. Regaip, Miraç ve Berat Kandili'nin geride kalmasıyla birlikte, milyonlarca Müslüman Mevlid Kandilini beklemeye başladı. Peki, 2025 Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek?
2025 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini günler takvimi sonrasında Mevlid Kandili tarihi belli oldu.
Buna göre; Mevlid Kandili bu yıl, 3 Eylül 2025 Çarşamba günü idrak edilecek.
2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
1 Ocak 2025 Çarşamba Üç Ayların Başlangıcı
2 Ocak 2025 Perşembe Regaib Kandili
26 Ocak 2025 Pazar Miraç Kandili
13 Şubat 2025 Perşembe Berat Kandili
1 Mart 2025 Cumartesi Ramazan Başlangıcı
26 Mart 2025 Çarşamba Kadir Gecesi
29 Mart 2025 Cumartesi Arefe
30 Mart 2025 Pazar Ramazan Bayramı 1. Gün
31 Mart 2025 Pazartesi Ramazan Bayramı 2. Gün
1 Nisan 2025 Salı Ramazan Bayramı 3. Gün
5 Haziran 2025 Perşembe Arefe
6 Haziran 2025 Cuma Kurban Bayramı 1. Gün
7 Haziran 2025 Cumartesi Kurban Bayramı 2. Gün
8 Haziran 2025 Pazar Kurban Bayramı 3. Gün
9 Haziran 2025 Pazartesi Kurban Bayramı 4. Gün
26 Haziran 2025 Perşembe Hicri Yılbaşı
5 Temmuz 2025 Cumartesi Aşure Günü
3 Eylül 2025 Çarşamba Mevlid Kandili
21 Aralık 2025 Pazar Üç Ayların Başlangıcı
25 Aralık Perşembe Regaib Kandili
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