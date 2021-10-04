Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek? (Mevlid Kandili'nin önemi)

İslam aleminin en önemli günlerinden biri olarak bilinen Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğum gecesini ifade etmektedir. Mevlid Kandili, Rabiülevvel Ayı'nın 12. gecesinde kutlanıyor. Peki 2021 Mevlid Kandili ne zaman, Mevlid Kandili'nde nasıl ibadet edilir?

ntv.com.tr 04.10.2021 - 12:06 | Son Güncelleme : 04.10.2021 - 12:50

Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek? (Mevlid Kandili'nin önemi)

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İslam aleminin son peygamberi olan Hz. Muhammet’in doğduğu gün olarak kabul edilen Mevlid Gecesi, aynı zamanda Rebiülevvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gecedir. Hicri ve Miladi takvim arasındaki zaman farkı nedeniyle Mevlid Kandili her yıl bir önceki yıla göre 10-11 gün önce kutlanıyor.

2021 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

2021 yılı dini takvime göre Mevlid Kandili pazar gününe denk geliyor. Mevlid Kandili bu yıl 17 Ekim 2021 Pazar günü idrak edilecek.

MEVLİD KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

''Doğum, doğum yeri ve doğum vakti'' anlamlarına gelen mevlid kelimesi, peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in doğumunu anlatmak için kullanılıyor. ''Mevlid-i Nebi'' olarak da anılan ve Türkiye'de Mevlid Kandili olarak bilinen gece, Müslüman alemi için büyük önem taşıyor.

Son peygamber Hz. Muhammed'in doğumunu anmak için düzenlenen törenler, tarihte ilk kez Mısır'da Fatımiler döneminde başladı. Çok geçmeden Eyyubiler tarafından da benimsenen kutlama programlarında çeşitli törenler ve şenlikler yapıldı. 

Mevlid törenleri daha sonra İslam dünyasında yaygınlık kazanarak günümüze kadar devam etti. Esasen Hz. Muhammed'in doğum yıl dönümü için başlayan mevlid töreni giderek, Kadir, Mi'rac, Regaib ve Berat gecelerinde veya sünnet, evlenme, ölüm, deprem gibi önemli olaylar vesilesiyle yapılmaya başlandı ve toplumsal gelenekte yer alan önemli bir dini-kültürel öge oldu.

MEVLİD KANDİLİ İBADETLERİ NELERDİR, ORUÇ TUTULUR MU?

Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasının farz olduğuna dair herhangi bir bilgi yoktur. Ancak kandil günü veya ertesi gün oruç tutmakta bir mahzur da yoktur. Mevlid Kandili'nin en önemli ibadetleri arasında tesbih namazı gösterilir.

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