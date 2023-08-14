Mevlid Kandili ne zaman? İşte 2023 Mevlid Kandili tarihi

Hazreti Muhammed'in dünyaya gelişi dolayısıyla hicri takvime göre rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlid Kandili, İslam ülkelerinde peygamber sevgisinin kültürel hayata yansıması olarak asırlardır kutlanıyor. İşte, 2023 Mevlid Kandili tarihi...



2023 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?



Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2023 dini günler takvimine göre;



Mevlid Kandili bu yıl 26 Eylül Salı günü idrak edilecek.



MEVLİD KANDİLİ'NİN ÖNEMİ



'Doğum, doğum yeri ve doğum vakti' anlamlarına gelen mevlid kelimesi, peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in doğumunu anlatmak için kullanılıyor.



''Mevlid-i Nebi'' olarak da anılan ve Türkiye'de Mevlid Kandili olarak bilinen gece, Müslüman alemi için büyük önem taşıyor.



Son peygamber Hz. Muhammed'in doğumunu anmak için düzenlenen törenler, tarihte ilk kez Mısır'da Fatımiler döneminde başladı. Çok geçmeden Eyyubiler tarafından da benimsenen kutlama programlarında çeşitli törenler ve şenlikler yapıldı.



Mevlid törenleri daha sonra İslam dünyasında yaygınlık kazanarak günümüze kadar devam etti. Esasen Hz. Muhammed'in doğum yıl dönümü için başlayan mevlid töreni giderek, Kadir, Mi'rac, Regaib ve Berat gecelerinde veya sünnet, evlenme, ölüm, deprem gibi önemli olaylar vesilesiyle yapılmaya başlandı ve toplumsal gelenekte yer alan önemli bir dini-kültürel öge oldu.