Mevlide gitmek için evden çıkan yaşlı adamdan haber yok

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Belbaşı Yaylası'ndaki evinden 6 Haziran Perşembe günü öğle saatlerinde Belbaşı Şahinler Mahallesi'ne gitmek için yaya olarak ayrılan Hüseyin Karadeniz (76), akşam saatlerinde dönmeyince yakınları bölgede arama yaptı.

Sonuç alamayan aile, jandarmaya haber verdi. İhbarla Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Gece boyunca süren çalışmalara AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İHH Arama Kurtarma, AKUT ekipleri ve komando timleri de katıldı.



Karadeniz'in evinden ayrıldıktan sonra Belbaşı Yaylası'nda güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıktı.

Bastonuyla yolda yürüyen Karadeniz'in güzergahında arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Yaşlı adamın, akrabalarının mevlit programına katılmadığı öğrenildi. Arama çalışmalarına devam edildiği belirtildi.