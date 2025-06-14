Mevlide gitmek için evden çıktı, 9 gündür haber alınamıyor

Belbaşı Yaylası'ndaki evinden, 6 Haziran'da öğle saatlerinde, Belbaşı Şahinler Mahallesi'ndeki mevlide gitmek için yaya olarak ayrılan Hüseyin Karadeniz, akşam dönmeyince yakınları bölgede arama yaptı.

Sonuç alamayan aile, jandarmaya haber verdi. İhbarla Gazipaşa Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Karadeniz'in evinden ayrıldıktan sonra Belbaşı Yaylası'nda güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıktı.

Bastonuyla yolda yürüyen Karadeniz'in görüldüğü güzergahta aramalar yoğunlaştırıldı. Karadeniz'in mevlit programına katılmadığı da belirlendi.

