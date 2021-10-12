Mevlit pilavı 15 kişiyi zehirledi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde mevlitte dağıtılan etli pilavdan yiyen 15 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Haberler - İHA 12.10.2021 - 06:09

Mevlit pilavı 15 kişiyi zehirledi

İddiaya göre, Çorlu'da bir tabldot firması tarafından hazırlanan etli pilav, Aşağısevindikli Mahallesi’ndeki mevlitte davetlilere dağıtıldı. Yaklaşık 90 davetli etli pilavdan yerken, 15 kişi şikayetiyle akşam saatlerinde Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne başvurdu.

Gıda si teşhisi konulan 15 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilirken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Muratlı İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili inceleme başlattı.

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