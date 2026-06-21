Mevlit yemeği 13 kişiyi hastanelik etti
21.06.2026 02:13
Anadolu Ajansı
Hendek'te mevlit programında evde hazırlanan tavuklu pilav ve aşure yiyenlerden 13'ü zehirlendi.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir evdeki mevlide katılan 35 davetliye tavuklu pilav, aşure ve paketli bardak ayran ikram edildi.
Programın ardından bulantı, kusma, halsizlik ve karın ağrısı şikayetleriyle Hendek Devlet Hastanesi'ne başvuran 13 kişi tedaviye alındı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan kişilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.