Mevlit yemeği 52 kişiyi hastanelik etti

Samsun'un Alaçam ilçesinde 80 yaşındaki N.K. mevlit programı düzenlemek için aldığı malzemelerle yemek yaptı.

Davetlilere tavuk, pilav, ayran ve aşure ikram edildi.



Yemek yiyen davetlilerden 52'si bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle Alaçam Devlet Hastanesi'ne başvurdu.



İhbar üzerine olay yerine Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.



Mevlitte yenen yemeklerden numune alan ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Hastanede yapılan muayene ve tedavilerden sonra hastalar taburcu edilmeye başlandı.

