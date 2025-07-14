Mevlit yemeği hastalık etti

Mevlitte dağıtılan yemek hastanelik etti.

İlçede düzenlenen mevlidin ardından 17 kişide bulantı, kusma gibi şikayetler görüldü.



Hastaneye başvuran bu kişiler, tedavi altına alındı. Hastanedeki tedavilerinin ardından 16 kişi, taburcu edildi.



Durumu ağır seyreden 15 yaşındaki bir çocuk ise Bafra Devlet Hastanesine sevk edildi.