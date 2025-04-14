Mevlit yemeği hastanede bitti
Sakarya'da katıldıkları mevlit yemeğinde yedikleri tavuklu pilavdan zehirlenen 17 kişi hastanelik oldu. Tedavi altına alınan kişilerin, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Sakarya'da mevlit yemeğinde zehirlenen 17 kişi hastaneye başvurdu.
Ferizli ilçesinde Adnan Menderes Caddesi'ndeki bir evde dün mevlit düzenlendi.
Mevlitte ikram edilen tavuklu pilavdan yiyen 17 kişi dün akşam saatlerinde kusma şikayetiyle Ferizli Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
Bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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